Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi la evenimentul care marcheaza aniversarea a 75 de ani de la infiintarea Institutului Oncologic Bucuresti ca se organizeaza in momentul de fata reteaua de tratament oncologic, incat sa poata sa reprezinte pentru pacienti o solutie rationala, accesibila…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca se fac pregatiri pentru primirea in spitale din Romania a mai multor copii palestinieni care au fost raniti in atacurile israeliene din Fasia Gaza.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Iasi, ca se fac pregatiri pentru primirea mai multor copii palestinieni care vor fi tratati in unitati medicale din Romania, dupa ce au fost raniti in atacurile armatei israeliene din Fasia Gaza.

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a declarat joi ca are indoieli cu privire la acuzatiile unei asistente medicale. Aceasta ar fi sustinut ca in cadrul Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” ar fi decedat, in perioada 4 – 7 aprilie, 20 de pacienti din cauza…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, compara secția de cardiologie a Spitalului de Urgența pentru Copii "Marie Curie” cu cel mai avansat spital de pediatrie din SUA: „erau lucruri perfect comparabile. Modelul din Romania este foarte apropiat”.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, informeaza AGERPRES . „Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca este nevoie de infiintarea de ”centre dedicate” in care sa fie tratati la nivel avansat nou-nascutii cu probleme si care necesita internare pe termen lung. Ministrul precizeaza ca a primit o propunere in acest sens de la organizatia Salvati Copiii, potrivit…