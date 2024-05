Stiri pe aceeasi tema

- Se dau bani pentru construirea spitalelor! Peste 13 miliarde de lei vor fi alocate prin Programul Național de Investiții pana in 2030 pentru realizarea de noi spitale. Acestea vor fi orașenești, municipale, de urgența. Banii vor fi folosiți și pentru dotarea și modernizarea unor unitați sanitare. Ministrul…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, informeaza AGERPRES . „Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca spitalele regionale de urgența de la Cluj și Iași vor fi cele mai avansate din Romania, și chiar unele din cele mai avansate din Uniunea Europeana.