O nouă clădire pentru Secția Clinică de Psihiatrie Pediatrică, la Spitalul Obregia Aproximativ 22.000 de copii și adolescenți din Romania sufera de afecțiuni psihice, iar infrastructura actuala dedicata acestor pacienți nu mai satisface cerințele actuale, transmite Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Tot mai mulți copii și adolescenți sunt afectați de boli psihice, la nivel mondial, iar actuala infrastructura de care dispune Romania la ora actuala

- Pe langa acestea, investiția va include și spații special amenajate și securizate pentru pacienții afectați de dependența de substanțe psihoactive. The post O NECESITATE URGENTA Modernizarea infrastructurii pentru tratamentul afecțiunilor psihice la copii și adolescenți first appeared on Informatia…

- „Primaria Municipiului Bucuresti si ASSMB - Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti isi concentreaza atentia asupra unui subiect sensibil si extrem de important: sanatatea mintala a copiilor si adolescentilor. Pe langa sumele alocate in fiecare an de la bugetul local in acest scop,…

