Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 ca Algocalminul este utilizat in 18 state din UE și se folosește de mai bine de 100 de ani. Dupa anunțul privind Agentia Europeana a Medicamentului, care verifica analgezicul , Rafila a explicat ca nu avem niciun motiv de ingrijorare. „Nu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a tras un semnal de alarma, vineri, la Timisoara, in privinta lipsei unor centre socio-medicale pentru pacientii cu boli psihice, in special pentru copii. Rafila a precizat ca in noul Program Operational pentru Sanatate vor fi dezvoltate astfel de centre.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, ca sunt „foarte putine” unitati medicale publice unde nu exista un santier, iar conditiile oferite ar fi „perfect comparabile” cu cele orice fel de spital privat. „Sunt putine spitale publice in Romania unde, in momentul de fata, nu exista un…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, vine cu declarații in acest sens.„Eu cred in continuare ca sustenabilitatea sistemului de sanatate, din Romania, poate fi asigurata prin dezvoltarea unor servicii ambulatorii care sa poata sa ofere oamenilor acces inclusiv in perioadele astea sau in weekend sau…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca vrea sa gaseasca o solutie legislativa care sa reglementeze situațiile in care pacienții sunt direcționați de la stat catre clinicile private, relateaza Hotnews.ro. Reacția ministrului vine dupa dezvaluirile legate de cazul doctorului Catalin…

- Tudor Chirila a lansat, luni, pe Facebook, un atac dur la adresa ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, despre care spune ca este „partenerul fie și involuntar al mafiei din sanatate” și „vine sa arunce cu rahat in singurul mare proiect de țara pe care l-a avut Romania in ultimii ani”.

- Primul spital public construit din donații a fost finalizat anul trecut, dupa eforturi indelungate. Recent, insa, Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a facut o serie de declarații controversate prin care le-a acuzat pe fondatoarele asociației "Daruiește Viața", ONG-ul care s-a ocupat de aceasta construcție,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a recunoscut ca sunt zone din țara unde spitalele nu folosesc banii europeni. Oficialul a spus ca acești bani nu vor fi insa pierduți, ci vor fi redistribuiți. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, da asigurari ca nu se vor pierde niciun fel de fonduri din finantarea…