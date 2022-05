Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de American Councils for International Education invita elevii cu varsta cuprinsa intre 13-16 ani din județele Calarași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman, sa candideze la GOAL Camp, ce va avea loc in apropiere de București in perioada 27 Iunie-2 Iulie 2022. …

- Polițiștii bucureșteni de la Secția 12 au prins in flagrant, luni, trei refugiați ucraineni, in timp ce spargeau un apartament. Surse apropiate anchetei susțin ca locatarii unui bloc din Sectorul 3 ar fi sunat la numarul de urgența 112 și ar fi anunțat ca mai multe persoane incearca sa sparga o locuința.…

- Ebru Bolat, sportiva din Constanta cu aspiratii olimpice la yachting si aflata deja pe drumul calificarii la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, a participat, recent, la o etapa de World Cup la Palma de Mallorca (Spania) - Trofeo Princessa Sofia, unde, pentru prima oara, a concurat in Flota de…

- Celebrul dansator de flamenco Eduardo Guerrero vine pentru prima data in Romania, unde va susține doua spectacole de gala. Supranumit regele Flamenco-ului modern, spaniolul va dansa in fața publicului de la București pe 26 și 27 mai. Extrem de apreciat de public, laudat in presa internaționala, Eduardo…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, despre invazia Federatiei Ruse in Ucraina, ca Vladimir Putin incearca sa slabeasca Uniunea Europeana, pentru ca o vede ca pe o amenintare, un proiect geopolitic la scara globala, fundamentat pe valori opuse regimului de la Moscova.…

- Alfred Bulai, Prodecanul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), ne-a acordat un interviu in exclusivitate, in care ne explica de ce foarte mulți barbați romani vor sa fuga din țara de teama sa nu fie chemați la arme, de ce Ucraina e iubita acum de toata planeta și cum refugiații…