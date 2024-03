Transhumanța cu CFR. Un bărbat și-a urcat caprele în tren Un tren care a ajuns in Gara de Nord din București a avut cațiva calatori speciali. Mai exact, cateva capre urcate de un barbat din Deva! “Transhumanța” a durat 10 ore, iar calatorii au fost exasperați. Mai nou, transhumanța se face cu trenul! Unde se putea intampla așa ceva, decat in Romania, acolo unde un barbat din Deva s-a urcat cu cateva capre intr-un tren al CFR calatori cu destinația București. Transhumanța cu trenul CFR Barbatul s-a gandit aproape la toate probleme care pot aparea, așa ca a luat dupa el și fanul necesar, pentru a-și hrani animalele. Nu s-a gandit insa și la rezultatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un barbat și-a luat caprele și a plecat cu trenul, de la Deva la București, in vagonul pentru pasageri. Deși, inițial, unii dintre calatori au fost incantați de dragalașenia animaluțelor, pe masura trecerii timpului, mirosul specific le-a schimbat impresia, mai ales ca drumul a durat nu mai puțin de…

