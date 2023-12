Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care ii obliga pe comercianți sa eticheteze clar produsele alimentare care conțin faina din insecte și sa le expuna pe standuri speciale. Legea interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor prevazute in Registrul National al Produselor Traditionale. Actul normativ reglementeaza utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor […] The post Faina de insecte nu va putea fi utilizata in produsele tradiționale. Ce se intampla cu preparatele care o conțin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…