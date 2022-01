Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie, pe locurile ramase neincadrate in 2021, pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel, campania de recrutare are ca scop…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.756 de cazuri noi de COVID-19. Alte 18 decese asociate infecțiilor cu coronavirus au fost raportate de autoritați. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.756 de cazuri de persoane…

- Un incendiu a avut loc, vineri noapte, la o fabrica de textile, in zona industriala a municipiului Botoșani. Focul a izbucnit in secția de finisaj a firmei. 59 de angajați au fost evacuati din calea flacarilor. La locul incendiului au fost trimise 5 echipaje de pompieri, dar și o ambulanța. Cand au…

- O explozie soldata cu trei raniți a fost inregistrata, marți dupa-amiaza, la societatea Aerostar SA Bacau. Conform presei locale, la una dintre secții s-a produs o explozie, urmata de un incendiu soldat cu raniți. Pompierii spun ca incendiul a fost stins de angajații firmei. „Am fost sesizați ca a avut…

- Cercetari in rem pentru: nerespectarea regimului materiilor explozive, ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și nerespectarea masurilor legale de sanatate și securitate in munca.4 oameni au murit, dupa ce o mina antipersonal a explodat, joi, la uzina de armament Babeni, județul Valcea. Alte…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dupa-amiaza, la o hala de producție produse din carne din comuna Valea Mare, din Olt. Din primele informatii, nu sunt anunțate victime, dar pagubele sunt foarte mari. Este vorba de o fabrica de mezeluri care arde si sunt afectați 1.000 de metri patrati. De asemenea,…

- Polițiștii și procurorii au deschis, vineri, un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce doua femei, de 76 și 55 de ani, ambele din orașul Rovinari, internate in secția ATI a Spitalului Targu-Carbunești, au murit. Anchetatorii iau in calcul și varianta potrivit careia instalația de oxigen nu ar…