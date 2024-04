Stiri pe aceeasi tema

- Și in acest an, mii de pensionari se pregatesc sa sarbatoreasca Paștele cu datorii. Pensiile mici nu reușesc sa acopere creșterile de prețuri din ultimul an, astfel ca mulți se vad nevoiți sa ia imprumuturi pentru a putea pune mancare pe masa.Casele de Ajutor Reciproc raman soluția principala pentru…

- Ierusalimul este in alerta maxima, dupa ce doi indivizi au intrat cu mașina peste credincioși, apropierea sinagogii Romema, in timpul „indepartarii drojdiei” de Paștele evreiesc. Atacatorii au fugit, iar poliția a gasit in vehiculul abandonat un topor și un pistol-mitraliera Carlo, relateaza Yedioth…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, despre greva postasilor, ca in cazul in care nu ajung pensiile la destinatie crede ca directorul Postei va pleca. Marcel Ciolacu a precizat ca a discutat cu ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, și cu directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan, și ca le-a cerut…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au anuntat, luni, ca a fost descoperita salmonella in mai multe produse din carne de pui din diverse magazine, printre care Penny Colentina, Penny Bucurestii Noi si Metro Baneasa, iar loturile respective au fost retrase de la comercializare,…

- Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania a decis sa declanșeze conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale incepand de luni, 1 aprilie. Compania de stat Poșta Romana a catalogat conflictul de munca drept artificial și a dat asigurari celor doua milioane de pensionari ca nu vor fi…

- Paștele catolic in 2024 cade pe 31 martie, o zi de mare bucurie. In Duminica Paștelui, catolicii participa la Liturghie și celebreaza Invierea lui Isus Hristos.12 Duminica Invierii inseamna un moment de reintoarcere la tradiții, la origini și la obiceiurile vechi de sute de ani. Pentru catolici, Paștele…

- Obligativitatea cazierului judiciar pentru ieșirea minorului din țara va fi eliminata, conform proiectului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005. Ministerul Afacerilor Interne a pus in transparența decizionala proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea Normelor…

- Incepand cu anul 2024, pe o perioada de 5 ani, statul impune o taxa suplimentara pe mașinile și imobilele scumpe, proprietarii fiind nevoiți sa completeze și depuna o declarație la ANAF. Potrivit instrucțiunilor de completare a formularului 216 „Declaratie privind impozitul special pe bunurile imobile…