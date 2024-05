De ce se schimbă data Paştelui în fiecare an. Cum se stabileşte în ce zi pică Învierea Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa – echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare – luna plina. Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa – echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare – luna plina. Aceasta […] The post De ce se schimba data Pastelui in fiecare an. Cum se stabileste in ce zi pica Invierea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea magazinelor din marile rețele de retail vor fi inchise doar in ziua de 5 mai, cu ocazia Paștelui ortodox, excepție facand Lidl, care va fi inchis in 5 și 6 mai. Program magazine Lidl Potrivit anunțurilor facute de retaileri, ​Lidl Romania le ofera angajaților din cele peste 350 de magazine…

- Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa – echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare – luna plina. Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa – echinocțiul de primavara,…

- Mii de pensionari vor sarbatori Paștele pe datorie. Pensiile mici nu pot acoperi scumpirile din ultimul an, așa ca au nevoie de imprumuturi ca sa aiba ce sa puna pe masa. Casele de Ajutor Reciproc sunt din nou solutia gasita de cei mai multi dintre ei, insa sunt si oameni care apeleaza la institutiile…

- Ierusalimul este in alerta maxima, dupa ce doi indivizi au intrat cu mașina peste credincioși, apropierea sinagogii Romema, in timpul „indepartarii drojdiei” de Paștele evreiesc. Atacatorii au fugit, iar poliția a gasit in vehiculul abandonat un topor și un pistol-mitraliera Carlo, relateaza Yedioth…

- Calatoriile in acest an vor fi mai costisitoare. Cheltuielile vor fi mai mari cu 10 – 15% pentru bulgarii si turistii straini care ajung la Marea Neagra, a anuntat Dimitrina Goranova, presedintele asociatiei tur-operatorilor din Bulgaria, scrie publicația Novinite, citata de Agerpres. Bulgaria ramane…

- Dumitru Buzatu, peședintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, a fost audiat marți de procurorii Serviciului Teritorial Iași al DNA intr-un nou dosar de corupție, potrivit publicației HotNews.ro. DNA a confirmat ca, in momentul de fața, Buzatu are calitatea de martor denunțator. Fostul baron…

- Paștele catolic in 2024 cade pe 31 martie, o zi de mare bucurie. In Duminica Paștelui, catolicii participa la Liturghie și celebreaza Invierea lui Isus Hristos.12 Duminica Invierii inseamna un moment de reintoarcere la tradiții, la origini și la obiceiurile vechi de sute de ani. Pentru catolici, Paștele…

- Echinoctiul de primavara reprezinta momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice. Fenomenul se va produce in miercuri, 20 martie, la ora 05.06, ora Romaniei. „Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa „zapada mieilor”, cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii desi luna martie…