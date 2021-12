Stiri pe aceeasi tema

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a vandut pana la finele lunii noiembrie peste 1,463 milioane de metri cubi (mc) de lemn de foc pentru populatie, pretul mediu la nivel de tara fiind de 184 de lei/mc, cu doar cativa lei mai mare fata de anul trecut, potrivit directorului general al Regiei Nationale…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a marcat miercuri, 15 decembrie, 30 de ani de existența, printr-un eveniment special organizat la Covasna. La evenimentul festiv au participat George Mierlița și Ionuț Sorin Banciu, secretari de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Tamas Sandor, președintele…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 33.996 pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltati din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. Din totalul pomilor oferiti la vanzare in acest an, 22.551 sunt din specia brad si 11.445…

- PUTEREA a semnat recent ca Serviciul de Protecție și Paza (SPP) condus de catre eternul director Lucian Pahonțu și-a tras, pe repede inainte, in plin scandal privind alegerea președintelui PNL, o cabana de la Romsilva in nordul județului Argeș, dar Romsilva n-a precizat care a fost scopul acestei tranzacții…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va mai scoate la vanzare, pana la sfarșitul anului, 700.000 mc de lemn pentru foc din padurile proprietatea publica a statului pentru populație la un pret mediu de valorificare de 183,21 lei, fara TVA, a anunțat regia. In total, Romsilva va furniza, in 2021, peste…

- Consiliul de Administrație al CNAIR, intrunit astazi in ședința, a decis schimbarea directorului general adjunct Gabriel Budescu. Acesta a fost inlocuit de Ovidiu Barbier. In urma cu doua saptamani, Consiliul de Administrație a decis și schimbarea directorului general, pe aceasta poziție fiind numit…