- Localitațile urbane mici sunt adesea lasate in afara discuțiilor publice privind tranziția energetica. Ele au nevoie de sprijin mai mare pentru a naviga cu succes prin transformarile tranziției, precum și de un dialog mai bun cu autoritațile centrale. De asemenea, cetațenii din aceste comunitați mici…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca proiectul salariului minim european va fi implementat și in Romania, doar ca nu va fi posibil de la inceput sa se ajunga la salariul minim din Europa. Totuși, premierul a spus ca in momentul in care vom avea o legislație europeana, cu timpul fiecare țara din Uniunea…

- ”Pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA si pct. 4-11 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 17.04.2024, organizate de Societatea Nationala Nuclearelectrica, vor fi repuse pe ordinea de zi in cadrul unor sedinte ulterioare cu respectarea strategiei de dezvoltare a proiectului. Avem nevoie de o viziune calibrata…

- ​Fuziunile și achizițiile (MandA) vor continua sa joace un rol esențial in atingerea obiectivelor strategice ale companiilor din sectorul energiei, utilitaților și resurselor (EUandR), respectiv de asigurare a aprovizionarii și a tranziției energetice atat la nivel global, cat și in Romania. Ca punct…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat operaționalizarea investițiilor pentru tranziția energetica, fiind vorba despre o investiție de 3 miliarde de euro din fonduri europene. Totul face pare din programul prin care Romania trebuie sa renunțe la utilizarea combustibililor fosili (inclusiv sobele pe lemne)…

- SIlvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a fost exclus din S.O.S. Romania, partidul condus de soția sa. Potrivit unui comunicat de presa al partidului, au mai fost excluse alte patru persoane, inclusiv un vicepreședinte. Silvestru Șoșoaca era prim-vicepreședinte S.O.S. Romania. „Comitetul…