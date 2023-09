Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a confirmat, marți, informațiile aparute pe surse politice conform carora PSD și PNL poarta negocieri secrete pentru liste comune la cele patru randuri de alegeri de anul viitor. Jurnaliștii de la Libertatea au scris chiar ca cele doua partide ar vrea sa constituie „Blocul democratic”,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, care a plecat cu trenul spre Rusia duminica, a intrat marti dimineata pe teritoriul acestei tari, a anuntat Ministerul Apararii din Coreea de Sud. „Ministerul Apararii Nationale considera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat in Rusia in aceasta dimineata cu…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat, miercuri, ca premierul Marcel Ciolacu „a impus” in coaliția de guvernare introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, daca impozitul de 16% reprezinta mai puțin de 1% din cifra de afaceri. „AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR PLATI IMPOZIT…

- Marcel Ciolacu l-a atacat pe fostul premier pe care l-a facut „ipocrit”. El a facut referire la imprumuturile care au indatorat Romania peste masura, in anii in care premier a fost Florin Cițu. „Vreau sa aflu și eu, ca toți romanii, unde s-au dus acești 200 de miliarde imprumutați. Ca nu s-au regasit…

- Marcel Ciolacu anunța ca va convoca Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a modifica Legea Pensiilor speciale. Premierul i-a solicitat Alinei Gorghiu sa formuleze amendamentele contestate de Curte cu privire la pensiile de serviciu ale magistraților. „Saptamana viitoare vom convoca Parlamentul…

- Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, care i-a respins, in urma cu o luna, cererea de a fi declarat luptator cu rol determinant in Revoluția din decembrie 1989. In…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate in Consiliul Național al PSD, Marcel Ciolacu urmand sa trimita propunerile catre Palatul Cotroceni. ”Am votat in cadrul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a susținut, miercuri, pe fostul premier Nicolae Ciuca, chiar de la tribuna Camerei Deputaților, unde a fost președinte pana la nominalizarea sa ca prim-ministru. Ciolacu a declarat ca este normal ca un fost șef al Armatei Romane, cum este Ciuca, sa ia și pensie speciala…