- Presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, Doina Azoicai, a afirmat miercuri ca, desi se vorbeste "foarte mult" despre preventie in domeniul sanatatii si exista si acte normative, "nu se face nimic", iar consecintele se vad "clar".

- Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), este de asteptat ca numarul de pacienti care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100, anunța Profit. “Presiunea asupra sistemului medical este evidenta si a fost anticipata din cresterea numarului de infectari cu COVID-19,…

- Guvernul liberal a angajat in ultimul an aproape 1.000 de bugetari pe luna, arata datele obtinute de Antena 3 de la Ministerul Finantelor Publice. Numarul total al angajatilor de la stat depaseste acum 1,2 milioane. Potrivit datelor citate de Antena 3, in ultimul an, guvernul PNL a angajat peste 11.000…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus miercuri seara la Digi24 ca e un semn bun ca scade media de varsta a persoanelor infectate cu COVID-19 dar ca pentru lunile urmatoarele toate estimarile merg spre o creștere a numarului de cazuri. Veste buna vine insa din restul…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat ca elevii nu sunt in pericol la școala, iar masca recomandata pentru cei mici este una din material textil. In schimb, Rafila susține ca personalul didactic ar fi indicat sa poarte o masca medicala, asta pentru ca intra in…

- Fostul ministru de interne Carmen Dan confirma zvonurile și anunța ca nu va fi prezenta astazi la votul moțiunii de cenzura. „Dupa o saptamana extrem de agitata, cu griji și ganduri de toate felurile legate de starea de sanatate a mamei mele, care in cursul saptamanii trecute a fost testata și ulterior…

- Academia Romana atrage public atenția asupra consecințelor grave pe care le poate avea pentru sanatatea romanilor implementarea tehnologiei 5G și a solicitat ca, inainte de a introduce in funcțiune sistemul 5G, sa fie efectuata o analiza științifica responsabila, care sa vizeze atat evaluarea riscurilor…