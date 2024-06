Stiri pe aceeasi tema

- Printesa de Wales va participa sambata la parada Trooping the Colour, aceasta fiind prima ei aparitie publica din acest an dupa diagnosticul de cancer si dupa operatia abdominala suferita in ianuarie. Kate a declarat vineri ca face "progrese bune" in lupta cu boala, insa tratametnul ei este in curs…

- Kate Middleton va participa, sambata, la parada Trooping the Colour, aceasta fiind prima ei aparitie publica din 2024 dupa diagnosticul de cancer si dupa operatia abdominala suferita in ianuarie. Prințesa de Wales a transmis, vineri, ca face „progrese bune” in lupta cu boala, insa tratametnul ei este…

- Kate Middleton (42 ani) a fost vazuta pentru prima data in public, la doua luni dupa ce a anunțat ca a fost diagnosticata cu cancer. Din martie, Prințesa de Wales s-a ținut departe de ochii publicului, pana acum. Kate Middleton a anunțat in luna martie ca medicii au descoperit, in urma operației din…

- Kate Middleton (42 ani) a fost vazuta pentru prima data in public, la doua luni dupa ce a anunțat ca a fost diagnosticata cu cancer. Din martie, Prințesa de Wales s-a ținut departe de ochii publicului, pana acum. Kate Middleton a anunțat in luna martie ca medicii au descoperit, in urma operației din…

- Vești proaste pentru Familia Regala a Marii Britanii. Kate Middleton a primit un nou diagnotic grav, dupa ce a alfat ca sufera de cancer. De aceasta data, noua boala i-at afecta starea psihica. Prințesa de Wales il are alaturi de soțul ei, Prințul William, in toata aaceasta perioada dificila.

- Regele Charles va fi mai singur ca niciodata in acest an de Paște. Regele Charles urmeaza sa participe la o slujba in duminica Paștelui, ca parte a primei sale apariții publice de cand a fost diagnosticat cu cancer. Totuși, acesta va fi in acest an mai singur ca niciodata. Prințesa și Prințul de Wales…

- Printesa de Wales a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si ca se afla in primele etape ale tratamentului chimioterapeutic, transmite BBC. Intr-o declaratie inregistrata la Windsor de BBC, Kate a spus ca afectiunea sa a fost descoperita dupa ce a suferit o operatie abdominala majora, in…

- Dispariția publica a lui Kate Middleton, prințesa de Wales, preț de doua luni, dupa ce a suferit o operație abdominabila nespecificata, a alimentat o seama de zvonuri și chiar teorii ale conspirației privind starea de sanatate a acesteia.