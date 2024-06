Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea americanilor aproba verdictul de condamnare a lui Donald Trump, insa cei care sunt neafiliați politic și republicanii susțin ca acesta nu ar trebui sa se retraga din campania pentru alegerile din noiembrie, cand va candida impotriva actualului președinte Joe Biden. Un sondaj de opinie publicat…

- Juriul din cadrul procesului Stormy Daniels al fostului președinte al SUA, Donald Trump, a ajuns la un verdict, joi noapte, dupa doua zile de deliberari. Donald Trump a fost gasit vinovat pentru toate cele 34 capete de acuzare. Judecatorul Juan Merchan a stabilit ca sentința va fi anunțata in data de…

- Premierul Marcel Ciolacu li s-a adresat, miercuri, cu „onorata instanța” participanților la un eveniment organizat la Constanța. „E din ciclul gafelor care se mai fac”, a spus apoi razand, cand a realizat ca trebuia sa citeasca, de fapt, „onorata asistenta” de pe hartia pe care avea scris discursul.…

- O tanara din SUA a ramas parțial paralizata dupa ce artistul ei preferat s-a aruncat de pe scena la un concert. Barbatul a aterizat peste fata care a suferit leziuni la coloana vertebrala. Incidentul a avut loc la un concert susținut in Buffalo, New York. Femeia de 24 de ani a ajuns la spital dupa […]…

- Fostul președinte Donald Trump a afirmat in repetate randuri ca procesul sau penal din Manhattan l-a impiedicat sa faca campanie in state-cheie precum Pennsylvania și Florida. Totuși, unde sta fostul președinte și posibil candidat la un nou mandat atunci cand nu merge la tribunal? „Ar trebui sa fiu…

- Trei locuri abandonate de care sigur nu știai din Indonezia, Namibia și New York. The post Trei locuri abandonate de care sigur nu știai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- O mișcare indrazneața l-ar putea salva pe Donald Trump de problemele financiare. Ultima saptamana l-a adus la un pas de a i se pune sechestru pe una dintre cele mai valoroase proprietați imobiliare. Acum, favoritul in cursa interna din Partidul Republican pentru președinția SUA pare ca și-ar putea redresa…

- Fostul președinte american Donald Trump a depus o cauțiune de 91,63 milioane de dolari pentru a ramane in libertate in timp ce face apel la sentința impotriva sa in cazul de defaimare a scriitoarei E. Jean Carroll. Notificarea privind cauțiunea lui Trump a fost facuta vineri la tribunalul federal din…