- In Italia va demara testarea unei tehnologii care combina producția de energie electrica fotovoltaica și cultivarea microalgelor. O instalație pilot va fi construita langa Napoli pentru a studia modul in care cele doua tehnologii – solara și de microalge – pot fi integrate. Studiul presupune cultivarea…

- De la debutul campaniei de vaccinare, țara noastra a primit 10.689.069 de doze de vaccin anti-Covid. Baciu a amintit ca, saptamana aceasta, in Romania au ajuns 697.330 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. Saptamana viitoare, in țara noastra vor mai ajunge 698.490 de doze de vaccin, iar in cursul ultimei…

- Romania se afla pe locul al saptelea la nivel european privind administrarea in doza completa a vaccinurilor anti-COVID si pe locul al XIX-lea la nivel mondial, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. El a precizat ca Romania a receptionat, pana in prezent, 10.689.069…

- Ford Motor intenționeaza sa reduca producția la fabricile sale europene pe masura ce deficitul global de microcipuri care a afectat industria se agraveaza. Fabrica de la Craiova e mai puțin afectata, alaturi de cea din Koln. Cu toate astea, fabrica din Craiova se va inchide șase zile pe 29 aprilie și…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca iși va da marti avizul cu privire la vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson, a carui utilizare a fost suspendata recent in Statele Unite si in Europa din cauza apariției unor cazuri rare de formare de cheaguri…

- Comisia Europeana cere clarificari din partea companiei farmaceutice Johnson & Johnson in urma anuntului ''complet neasteptat'' al acesteia privind amanarea livrarii vaccinului sau anti-COVID-19 pentru Uniunea Europeana, a declarat marti agentiei Reuters un oficial european. Compania americana…