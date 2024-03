Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, beneficiara unui wild-card, s-a calificat in turul al treilea la Indian Wells, dupa ce sportiva ucraineana Daiana Iastremska a fost nevoita sa abandoneze, din cauza unei probleme la stomac, potrivit news.ro. Sportiva din Marea Britanie conducea cu 4-0,…

- Sorana Cirstea (22 WTA) s-a calificat in turul secund, la Dubai, dupa ce a invins-o pe americanca Sofia Kenin, scor 6-3, 7-6 (7/2), duminica, 18 februarie. Dupa un meci de o ora și 43 de minute, Sorana Cirstea a invins-o pe Sofia Kenin (25 de ani, 55 WTA). Sportiva noastra și-a asigurat un cec in valoare…

- ​Sorana Cirstea s-a calificat in turul doi al turneului „WTA 1000” de la Doha, dupa ce a invins-o duminica pe Sloane Stephens (campioana la US Open 2017). Sportiva noastra s-a impus lejer in fața americancei, scor 6-3, 6-2, dupa doar o ora și 20 de minute. Sorana Cirstea conduce acum cu 2-1 in intalnirile…

- Aryna Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) a castigat sambata trofeul la Australian Open, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe chinezoaica Zheng Qinwen (15 WTA, favorita nr. 12). Sabalenka, detinatoarea titlului, s-a impus extrem de usor, in doar o ora si 16 minute, intr-o partida…

- Emma Raducanu (locul 296 WTA), jucatoarea britanica de tenis cu origini romane, s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, dupa ce a invins-o fara emoții in doua seturi pe americanca Shelby Rogers (SUA, locul 161 WTA), scor 6-3, 6-2. Emma Raducanu i-a fost superioara americancei la aproape…

- ​Emma Raducanu și-a asigurat un loc in turul doi de la Australian Open, britanica trecand fara emoții de americanca Shelby Rogers. Emma a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a se impune in fața experimentatei Shelby (161 WTA / 31 de ani), scor 6-3, 6-2. Revenita recent pe terenul de tenis, Raducanu…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a revenit cu o victorie dupa mai multe luni de absenta si s-a impus, marti, in primul tur de la Auckland, in fata romancei Gabriela Ruse.Raducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 7-5, in fata Gabrielei Ruse, locul 128 mondial, venita din calificari.…