Stiri pe aceeasi tema

- Vești nu tocmai bune pentru Emma Raducanu! Tenismena britanica de origine romana a fost eliminata in turul al treilea la Indian Wells de fosta lidera mondiala, Aryna Sabalenka, scor 6-4, 7-5. Dupa aceasta infrangere, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre victoria Arynei Sabalenka. Ce a putut sa spuna…

- Novak Djokovic, a fost invins marți dimineața, cu 6-4, 3-6, 6-3 de lucky loserul Luca Nardi, in turul trei al turneului Indian Wells. Italianul de 20 de ani a descris victoria drept un „miracol". Nardi se afla pe locul 123 in lume și a ajuns pe tabloul principal dupa ce pierduse in calificari. Infrangerea…

- Jucatoarea britanica de tenis Katie Boulter, care in weekendul trecut a castigat turneul WTA 500 de la San Diego, a fost invinsa de jucatoarea italiana Camila Giorgi cu 6-3, 6-2, miercuri, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari,…

- Parcursul european al echipei noastre continua și dupa meciurile de optimile de finala. Minaur a invins cu scorul general de 70-51 echipa bosniaca Rukometni Klub Vogosca și va merge in sferturile de finala. In meciul tur e a fost 36-26, iar in cel de-al doilea, disputat in depalsare, Minaur s-a impus…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a reusit o calificare facila in sferturile de finala ale turneului Transylvania Opensingurul de categoria WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe Camila Osorio cu 6-2, 6-1, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca.Pliskova (31 ani, 78 WTA) a avut nevoie de doar…

- Aryna Sabalenka pierduse patru dintre primele cinci meciuri disputate impotriva Amandei Anisimova, dar campioana en-titre de la Australian Open a invins-o duminica pe americanca și s-a calificat in sferturi.

- Aryna Sabalenka, numarul 2 mondial, a avut nevoie de doar 58 de minute pentru a obține prima victorie a sezonului, invingand-o miercuri pe italianca Lucia Bronzetti, cu 6-3, 6-0, in turul al doilea al turneului Brisbane International.

- Jucatoarea ceha de tenis Marie Bouzkova, a cincea favorita, a surclasat-o pe americanca Amanda Anisimova cu 6-0, 6-1, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari americani, conform Agerpres.Bouzkova (36 WTA) s-a…