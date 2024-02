Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (32 de ani și 26 WTA) a trecut pentru a doua oara de Sloane Stephens (30 de ani și 39 WTA), caștigatoare la US Open in 2017 cu 6-3, 6-2. In turul al doilea, romanca se va duela cu Iga Swiatek (22 de ani și 1 WTA). Sorana Cirstea a ajuns saptamana aceasta pana in sferturi de finala la…

- Emma Raducanu (21 de ani, #296 WTA) a fost eliminata in turul doi la Australian Open de catre Yafan Wang (29 de ani, #94 WTA), scor 4-6, 6-4, 4-6. In primul tur Emma Raducanu trecuse de Shelby Rogers (31 de ani, #161 WTA) in minimum de seturi, scor 6-3, 6-2. ...

- Liderul mondial Iga Swiatek (22 de ani) a reușit una dintre revenirile carierei in disputa cu americanca Danielle Collins (30 de ani, 62 WTA). Condusa cu 1-4 in decisiv, poloneza s-a impus 6-4, 3-6, 6-4 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Iga Swiatek, principala favorita la caștigarea Australian…

- Novak Djokovic a facut pasul spre turul al treilea de la Australian Open 2024, dar nu fara emoții. Liderul ATP a avut serios de tras in meciul contra lui Alexei Popyrin, favoritul gazdelor și locul 43 in ierarhia mondiala, scor 6-3, 4-6, 7-6(5), 6-3.

- ​Emma Raducanu și-a asigurat un loc in turul doi de la Australian Open, britanica trecand fara emoții de americanca Shelby Rogers. Emma a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a se impune in fața experimentatei Shelby (161 WTA / 31 de ani), scor 6-3, 6-2. Revenita recent pe terenul de tenis, Raducanu…

- Liderul WTA, Iga Swiatek, s-a calificat in turul doi la Australian Open, dupa ce s-a impus cu 7-6 (7/2), 6-2, in fata americancei Sofia Kenin, locul 41 mondial, intr-o reeditare a finalei de la Roland Garros din 2020.Kenin a castigat Australian Open in 2020, dar in acelasi an a pierdut finala de…

- Sorana Cirstea (27 WTA) va juca marți de dimineața in primul tur la Australian Open. In runda inaugurala a marelui turneu, targovișteanca o va infrunta pe chinezoiaca Yafan Wang (locul 97 WTA). In cazul in care va trece de primul tur, Cirstea o va intalni pe caștigatoarea meciului dintre Emma Raducanu…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a tablourilor principale de la Australian Open 2024, competiție care va debuta pe 14 ianuarie. Iga Swiatek este favorita pe tabloul feminin, iar Novak Djokovic va incerca sa caștige al 11-lea trofeu la Melbourne. Cele mai importante meciuri de pe tabloul principal…