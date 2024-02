Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (32 de ani și 26 WTA) a trecut pentru a doua oara de Sloane Stephens (30 de ani și 39 WTA), caștigatoare la US Open in 2017 cu 6-3, 6-2. In turul al doilea, romanca se va duela cu Iga Swiatek (22 de ani și 1 WTA). Sorana Cirstea a ajuns saptamana aceasta pana in sferturi de finala la…

- Sorana Cirstea, locul 26 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi la turneul de categorie WTA 1000 de la Doha, faza in care o va infrunta pe poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, potrivit news.ro. In primul tur, Cirstea a invins-o pe americanca Sloane Stephens, numarul 39 mondial, scor 6-3, 6-2, intr-o…

- Emma Raducanu nu a reușit sa-și imbunatațeasca cea mai buna performanța a carierei la Australian Open, britanica fiind invinsa in turul al doilea de Yafan Wang (ocupanta locului 94 mondial). Sportiva din China s-a impus dupa un meci de aproape trei ore, scor 6-4, 4-6, 6-4. Dupa ce a invins-o in runda…

- Emma Raducanu (locul 296 WTA), jucatoarea britanica de tenis cu origini romane, s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, dupa ce a invins-o fara emoții in doua seturi pe americanca Shelby Rogers (SUA, locul 161 WTA), scor 6-3, 6-2. Emma Raducanu i-a fost superioara americancei la aproape…

- ​Emma Raducanu și-a asigurat un loc in turul doi de la Australian Open, britanica trecand fara emoții de americanca Shelby Rogers. Emma a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a se impune in fața experimentatei Shelby (161 WTA / 31 de ani), scor 6-3, 6-2. Revenita recent pe terenul de tenis, Raducanu…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 26 mondial si cap de serie 22, a fost eliminata, marti, in runda inaugurala la Australian Open, primul grand slam al anului.Cirstea a castigat primul set al meciului cu sportiva chineza Yafan Wang, locul 97 mondial, scor 6-0, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a tablourilor principale de la Australian Open 2024, competiție care va debuta pe 14 ianuarie. Iga Swiatek este favorita pe tabloul feminin, iar Novak Djokovic va incerca sa caștige al 11-lea trofeu la Melbourne. Cele mai importante meciuri de pe tabloul principal…

- Sorana Cirstea a fost eliminata in primul tur de la Adelaide, dupa ce a cedat partida cu favorita 6, Jelena Ostapenko, scor 6-2, 2-6, 4-6. Sportiva noastra a inceput mai bine, dar nu a putut face fața jocului cand letona și-a ridicat nivelul. Cu acest succes, Jelena Ostapenko a razbunat, practic, infrangerea…