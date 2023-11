Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, sunt casatoriți de 12 ani, dar au o relație de iubire de 18 ani, iar impreuna sunt parinții a doi copii: un baiețel și o fetița. Ca in orice familie, mai exista și mici certuri și neințelegeri intre parteneri, iar cum spune și Elena Gheorghe, daca acestea nu ar…

- Este deja evident faptul ca Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, sezonul 5, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Ei bine, dupa ce au anunțat, in vara acestui an, ca vor deveni parinți, cei doi au decis sa faca și pasul cel mare, unindu-și astfel destinele. Iata…

- Elly și Cristian Shonea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa pentru fiul meu, iar cei doi au caștigat sezonul patru. De atunci, au trecut noua ani și par mai fericiți ca niciodata. De curand, au avut un motiv de sarbatoare, caci fosta concurenta a implinit…

- Momente de fericire in familia Elenei Gheorghe! Costin Gheorghe și iubita lui și-au spus marele "DA!" in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce, in urma cu doar doua saptamani, fratele Elenei Gheorghe și-a cerut partenera in casatorie! Imagini emoționante cu marele eveniment din viața celor doi!

- Elena Gheorghe are 38 de ani și este mama a doi copii. Artista are o silueta de invidiat deși a nascut de doua ori. Vedeta a dezvaluit care este micul ei secret, pentru a arata așa cum iși dorește. Elena Gheorghe are 1, 60 metri și cantarește de ani buni 50 de kilograme.Prin sport regulat și hrana sanatoasa,…

- Exista o romanca mai bogata decat Ion Țiriac. In varsta de numai 31 de ani, aceasta este casatorita cu un miliardar faimos in intreaga lume, moștenitorul unui imperiu auto. Iata ce bijuterie a purtat pe covorul roșu, la cea de-a 80-a ediție anuala a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.…

- Zi importanta pentru Maria Simion și Alexandru Niculae, barbatul alaturi de care designerul traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cei doi indragostiți s-au casatorit. In urma cu puțin timp au spus cel mai important “DA” din viața lor, iar Maria Simion a fost cea care a facut publice…

- In urma cu doar o zi, Cristina Spatar și Vicențiu Mocanu au trait momente unice și speciale, iar asta pentru ca cei doi soți au fost nași de botez. Pe rețelele personale de socializare, vedeta a publicat mai multe imagini speciale de la fericitul eveniment din viața lor. Iata ce a pus artista pe contul…