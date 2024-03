Stiri pe aceeasi tema

- Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani disparut in Botosani, a supraviețuit o noapte intreaga la -5 grade. Micuțul a fost gasit in aceasta dupa amiaza, dupa zeci de ore de cautari. Fusese dat disparut ieri, dupa ce plecase din curtea unor rude.

- La scurt timp dupa ce și-a strans, din nou, copilul in brațe, tatal lui Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani care a disparut in judetul Botosani, a facut primele declarații. Barbatul a dorit sa le mulțumeasca tuturor pentru ajutorul oferit.

- Baiatul de doi ani din Botoșani, dat disparut in urma cu o zi, a fost gasit. Rady Ayan se afla langa o manastire, asta dupa ce a mers aproximativ trei kilometri de locul de unde plecase. Copilul a fost transportat la spital.

- Minune in prima zi din Postul Paștelui. Radu Ayan, copilul in varsta de 2 ani, disparut in Botoșani a fost gasit in padure, in apropierea unei manastiri. Micuțul era cautat inca de ieri de apropiați, dar și de autoritați.

- Au aparut ultimele imagini cu Radu Ayan! Baiatul de 2 ani a fost filmat de camerele de luat vederi, la puțin timp dupa ce bunica lui l-a dat disparut la poliție. Oamenii legii desfașoara o misiune complexa, cu elicoptere și peste 100 de oameni au pornit pe urmele lui. Iata ce facea Radu Ayan, la puțin…

- Au fost facute publice primele imagini cu momentul in care zidul internatului din Odorheiu Secuiesc s-a parbușit peste cei patru copii. Tragedia a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona.

- Scene emoționante au fost surprinse la locul in care este inmormantat artistul. Vaduva sa a dezvaluit cum arata mormantul lui Cornel Patrichi, la aproape 8 ani de la moartea coregrafului. Detaliul inedit ce se poate vedea in imagini. Imagini emoționante de la mormantul lui Cornel Patrichi Au trecut…