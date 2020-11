Stiri pe aceeasi tema

- "Comparatia cu trimestrul II al acestui an ne arata ca economia iși revine" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel la români, vineri, sa respecte noul set de masuri restrictive impuse în contextul pandemiei de COVID-19, aratând ca se…

- Economia a crescut cu 5,6% in trimestrul III, iar datele oficiale arata o revenire in V a economiei, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Date oficiale - revenire in V a economiei! In trimestrul III economia a crescut cu 5,6%. Am spus din primul moment ca economia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministrii ca s-a analizat stadiul pregatirii palnului national de redresare si rezilienta si s-au stabolit 12 directii prioritare. ”Am obtinut la reuniunea Consiliului European din iulie circa…

- Orban spune ca Romania a atras 2,7 mld. euro din fonduri europene in zece luni, precizand ca vor putea fi accesate fonduri "uriase" pentru irigatii Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca in cele zece luni de cand PNL se afa la guvernare au fost absorbite aproape 2,7 miliarde de euro…

- Orban spune ca Romania a atras 2,7 mld. euro din fonduri europene in zece luni și a pecizat ca vor putea fi accesate fonduri "uriase" pentru sistemele de irigatii Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca in cele zece luni de cand PNL se afa la guvernare au fost absorbite aproape 2,7…

- "In trimestrul II 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 23,509 miliarde lei, in crestere cu 0,4%, comparativ cu trimestrul II 2019. In semestrul I 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 41,596 miliarde lei, in crestere cu 1,5%, comparativ cu semestrul…

- Președintele Organizației PSD Constanța și candidatul PSD pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean, Felix Stroe, a facut cateva declarații spectaculoase intr-o emisiune difuzata de Dobrogea TV. Felix Stroe s-a referit, pentru inceput, la contextul in care a fost desemnat candidatul PSD…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata, ca Romania va beneficia de fonduri europene de peste patru miliarde de euro, bani ce vor fi folosiți pentru investiții in sanatate. Liberalul a declarat ca “investitiile trebuie sa vizeze atat infrastructura de sanatate, cat si dotarea nu numai a spitalelor,…