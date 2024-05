Bugetarii care nu atrag fonduri europene rămân fără sporuri PROPUNERE… Guvernul vrea sa taie din sporuri și sa reduca veniturile unor angajați. Anumite categorii de funcționari ar putea pierde pana la 50% din salarii. Guvernul intenționeaza sa reduca sporurile și sa diminueze veniturile angajaților din sectorul public care nu atrag fonduri europene. In consecința, anumite categorii de funcționari ar putea pierde pana la 50% din salarii. Cine nu […] Articolul Bugetarii care nu atrag fonduri europene raman fara sporuri apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa taie din sporuri si sa reduca veniturile unor angajați. Anumite categorii de functionari ar putea pierde pana la 50% din salarii.Guvernul intenționeaza sa reduca sporurile și sa diminueze veniturile angajaților din sectorul public care nu atrag fonduri europene.

- Guvernul intenționeaza sa reduca sporurile bugetarilor și sa micșoreze veniturile celor care nu reușesc sa atraga fonduri europene. In acest context, anumite categorii de funcționari publici ar putea pierde pana la 50% din salarii. Cei care nu au adus fonduri europene sau care au proiecte blocate risca…

- SCHIMBAREA LA FAȚA… In urma cu 11 ani, cițiva profesori ai Universitații București catalogau Negreștiul drept cel mai sarac oraș din Romania și, implicit, din Uniunea Europeana. Ca principal argument, se aducea in discuție numarul mic de angajați care locuiesc in acest oraș, dar și perspectivele de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca investitiile prin fonduri europene raman „marea prioritate” și ca se vor aloca bani pentru alte noua proiecte de investitii noi prin PNRR.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, prin ordonanta de urgenta, scutirea de la plata cotizatiei asigurarilor de sanatate in indemnizatiile concediilor medicale pentru anumite categorii de pacienti, a anuntat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului, relateaza Agerpres. „Aceasta ordonanta…

- Guvernul a eliminat joi, prin ordonanța de urgența, impozitul de 10% pe concediile medicale, in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacienților cu afecțiuni oncologice și a cazurilor de urgența. Introdus prin ordonanța in decembrie 2023, impozitul suplimentar de 10% pe concedii medicale…

- Intr-o ceremonie desfașurata vineri, a fost inaugurata cu fast o noua gradinița in comuna Podu Turcului, marcand un moment important pentru comunitatea locala. Aceasta inițiativa a fost realizata printr-o investiție semnificativa de 670 de mii de euro, provenita din fonduri europene obținute prin Agenția…

- Vineri, 29 martie 2024, la Filipeni, județul Bacau, in prezența parinților, elevilor și a cadrelor didactice a avut loc inaugurarea oficiala a școlii coordonatoare din localitate. Investiția de la Filipeni a fost realizata cu ajutorul banilor europeni, obținuți prin Programul Operațional Regional 2014-2020-„Fondul…