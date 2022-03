Atletico Madrid si Benfica Lisabona s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, marți seara, dupa ce au eliminat echipele Manchester United, respectiv Ajax Amsterdam. Atletico Madrid a invins-o, in deplasare, cu 1-0, pe Manchester United. Unicul gol al meciului a fost marcat de Lodi, in minutul 41. Rezultatul meciului din tur a fost 1-1. Au evoluat urmatoarele echipe: Manchester United: De Gea – Dalot, Varane, Maguire (Mata ’84), Telles – Fred (Cavani ’76), McTominay (Matic ’67)- Sancho, Fernandes (Pogba ’67), Elanga (Rashford ’67)- Ronaldo. Antrenor: Ralf Rangnick Atletico Madrid:…