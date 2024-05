Hală în flăcări la Mogoșoaia: 8 autospeciale intervin Echipele de intervenție sunt mobilizate pentru a stinge un incendiu care a izbucnit intr-o hala de depozitare, situata pe strada Poieni din localitatea Mogoșoaia. Potrivit informațiilor primite, incendiul afecteaza o suprafața de aproximativ 200 de metri patrați, dar nu exista pericol de extindere. La fața locului au fost alertate 8 autospeciale de stingere cu apa […] The post Hala in flacari la Mogoșoaia: 8 autospeciale intervin appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

