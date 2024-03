Barajul Bicaz, verificat după cutremurul de azi dimineață! In urma unui cutremur cu magnitudinea de 3.3, care a avut loc in aceasta dimineața in județul Neamț, autoritațile au demarat verificari in zona Barajului Bicaz. Evenimentul seismic , cu epicentrul intre Bicaz și Izvorul Muntelui, a determinat mobilizarea de urgența a echipelor de intervenție. Acestea evalueaza potențialelor pagube și monitorizeaza situația. Intervenție prompta ISU Neamț a anunțat trimiterea forțelor de intervenție in teren pentru verificarea eventualelor pagube produse de seism. Echipele au sarcina de a identifica rapid orice efecte adverse ale cutremurului asupra structurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

