Donald Trump intenţionează să intensifice războiul comercial dintre SUA şi China, cu noi tarife, dacă va fi ales preşedinte Trump a confirmat, intr-un interviu difuzat duminica, ca are in vedere un plan de a impune tarife de 60% sau mai mari la bunurile chinezesti, in potentialul sau al doilea mandat. ”Trebuie sa o facem”, a spus Trump intr-un interviuacordat emisiunii ”Sunday Morning Futures” de la Fox. Washington Post a scris pentru prima data ca echipa de campanie a lui Trump cantareste un plan teoretic de impunere a unor tarife de 60% Chinei. Duminica, fostul presedinte a spus ca ar putea chiar sa urce mai sus: ”Poate ca va fi mai mult decat atat”. Dincolo de China, fostul presedinte a spus ca va impune un tarif… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

