Ucraina va solicita o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina pentru a discuta despre protectia cerului, furnizarea de sisteme de aparare aeriana si rachete, a anuntat marti seara presedintele Volodimir Zelenski, manifestandu-si din nou nemultumirea ca Ucraina nu a beneficiat de acelasi sprijin ca Israelul in cazul atacului iranian de peste weekend. Pe de alta parte, liderul de la Kiev i-a multumit cancelarului german Olaf Scholz, care a fost in vizita in China, pentru eforturile diplomatice depuse, subliniind ca Beijingul poate contribui la o „pace justa” pentru Ucraina, scrie news.ro.