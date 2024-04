Consiliul Județean, pregătiri pentru cutremure și alunecări de teren: Se realizează harți de risc natural Consiliul Județean, pregatiri pentru cutremure și alunecari de teren: Se realizeaza harți de risc natural Consiliul Județean, pregatiri pentru cutremure și alunecari de teren: Se realizeaza harți de risc natural Consiliul Județean organizeaza o colectare de informații pentru a pregati și derula procesul de achiziții „Elaborarea harților de risc natural pentru cutremure și alunecari de teren și a bancilor de date aferente pentru UAT-urile din Județul Alba.” Colectarea de informații […] Consiliul Județean, pregatiri pentru cutremure și alunecari de teren: Se realizeaza harți de risc natural Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au murit si peste 50 sint in continuare date disparute dupa ce ploile torentiale au provocat prabusirea unei ravene in apele unui riu din sud-vestul Republicii Democratice Congo, a precizat duminica un oficial local si lider al societatii civile. Alunecarea de teren a avut loc…

- O persoana a murit in urma unei alunecari de teren care a avut loc, astazi, in localitatea Cotnari din județul Iași. In urma incidentului, au rezultat doua victime, pentru una dintre acestea fiind inregistrat decesul. Purtatorul de cuvant de la ISU Iași, George Onofreiasa: Primele echipaje sosite la…

- „A1 Curtea de Argeș-Tigveni, ne apropiem de munți. Vinerea trecuta am filmat cei aproape 10 kilometri ai Secțiunii 4 din cea mai așteptata (și mai importanta) autostrada din țara noastra, Sibiu-Pitești. Drona surprinde mai intai viaductul peste o vale adanca și lata traversata la sol de Str. Bușaga…

- Pe drumul județean 108 A Cizer – Plesca – Crasna – Varșolț, la ieșire din localitatea Cizer, unde malul Vaii Boianului s-a erodat provocand surparea drumului, Consiliul Județean Salaj a intervenit cu lucrari de consolidare și regularizare. Acestea au inclus montarea de gabioane (coș umplut cu pietriș)…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna va elabora harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren pentru mai mult de jumatate din unitatile administrativ-teritoriale din judet. Vicepresedintele CJ Covasna, Jabak Istvan Barna, a declarat, marti, ca institutia a solicitat Ministerului Dezvoltarii,…

- Vineri (16 februarie), locuitorii din La Paz s-au straduit sa iși salveze bunurile dintr-un cartier parțial evacuat. Ploile abundente au dus la prabușirea caselor, la umflarea raurilor și la alunecari de teren. In cartierul Bajo San Isidro, Juan Bustamante a rascolit printre daramaturile casei sale…

- De cateva luni se mișca pamantul in Slanic-Prahova. Doua familii traiesc cu teama ca locuințele lor se vor ruina, dupa ce intr-o curte s-a format un crater. Autoritatile au mers la fata locului si au facut masuratori pentru ca mai multe locuințe se afla in pericol.

- Trei proprietari ai unui teren, situat in intravilanul comunei Agigea, au solicitat de la APM Constanta elaborarea unui PUZ in vederea lotizarii. Cei trei beneficiari ai PUZ ului sunt: Designed By Zen SRL, Kizilcelik Eda, Saglam Ghiulnur.Designed By Zen SRL, Kizilcelik Eda si Saglam Ghiulnur au solicitat…