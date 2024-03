O nouă experienţă culinară: Restaurantul cu specific pescăresc “Curcubeu”, pe malul lacului, la Plaza Lake Rojişte Din acest an, craiovenii indragostiti de tavernele pescaresti, care tanjesc dupa aerul de vacanta estivala, au la indemana o experienta care sa le potoleasca nostalgia la doar 30 de minute de oras. In urma cu cateva zile, Plaza Lake Rojiste a inaugurat restaurantul pescaresc Curcubeu, o noua atractie pentru orice pasionat de gastronomie sau de escapade care sa apese butonul de pauza al rutinei. Peste proaspat, crescut natural, in bazine proprii “In mijlocul naturii, pe malul lacului, la doar 30 de minute de Craiova, intr-un decor cu aer marinaresc, va așteptam cu bucurie sa ne vizitați și sa savurați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

