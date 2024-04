Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba dupa episodul de frig și ploi. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat la Antena 3 ca in urmatoarele zile vin temperaturi de vara, iar ploi, averse slabe, se vor mai semnala in zona montana și in vestul țarii.Specialistul vine cu vești bune…

- Administrația Naționala de Meteorolgie a transmis prognoza meteo pentru perioada 22 aprilie - 5 mai, iar datele au fost postate pe portalul oficial al agenției, MeteoRomania.De 1 mai, vremea va fi calda, temperatura fiind cuprinsa intre 20 de grade in Dobrogea și 24-26 de grade Celsius in celelalte…

- Vremea intra, de astazi, intr-un proces de racire, la inceput in zonele centrale, respectiv in partea de nord-vest, centru-nord-est a țarii, acolo unde maximele nu vor mai depași 7-8 grade Celsius."Doar in extremitatea de sud este posibil sa mai consemnam 15 grade Celsius", a spus Elena Mateescu, la…

- "In zona montana, la altitudini mai mari de 1.200 de metri, vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada local consistent, iar in jumatatea de nord a Moldovei, dar și in partea de est a Transilvaniei este posibil sa consemnam precipitații mixte. Informarea meteorologica emisa astazi ramane…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare meteo valabila de astazi, 13 martie 2024, incepand cu ora 10.00 pana vineri, 15 martie 2024, la ora 10.00. Potrivit ANM, in intervalul mentionat vor fi precipitatii in toate regiunile si se vor acumula cantitati de apa in general…

- In urmatoarele 2-3 zile vremea va fi in general inchisa, se va raci si vor fi precipitatii slabe cantitativ, a anuntat meteorologul ANM, Mihai Timu, la Digi 24. Din a doua parte a saptamanii viitoare, vremea se incalzeste din nou, iar spre weekendul urmator vom avea temperaturi maxime de pana la 15…

- „Intr-adevar, consemnam, incepand din 5 februarie, recorduri ale valorilor zilnice, atat la nivelul temperaturilor minime, cat și maxime.De pilda, ieri, 122 de stații meteorologice din cele 168 aflate in rețeaua naționala de specialitate au inregistrat cele mai ridicate valori ale temperaturilor maxime…

