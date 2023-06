Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 Iunie 2023, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda, un barbat și-a gasit bunicii decedați( un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani),iar in locuința a surprins o persoana necunoscuta care a…

- Crima teribila, in noaptea de marți spre miercuri, langa Palatul Dicasterial din Timișoara. Doi soți au fost injunghiați mortal de un individ care a intrat peste ei in casa. Atacul s-a petrecut in timp ce victimele erau la telefon cu unul dintre nepoții lor.

- Au aparut imaginile urmaririi ca-n filme din Timișoara. Un tanar de 24 de ani, fara permis și cu numere false, a gonit 30 de kilometri și a ranit un polițist, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agenților. A fost prins abia dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și a intrat intr-un gard. Imaginile…

- Intre 7 și 9 iunie, la Timișoara a avut loc „EUI Capacity Building Event”, un eveniment dedicat dezvoltarii locale conduse de comunitate (community-led local development – CLLD). Au participat invitați din Grecia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Suedia și Germania.

- Politistii din Timisoara au fost sunati de o femeie din Etiopia care le-a comunicat ca se afla sechestrata intr-un apartament din Timisoara, fara sa dea o adresa. In urma investigatiilor, politistii au identificat proprietarul tefonului mobil, un cetatean din Sudan, iar acesta i-a condus la apartamentul…

- Reluarea zborurilor Stuttgart – Timișoara este o veste buna pentru mulți dintre cei din vestul Romaniei. Primul zbor pe aceasta ruta a ajuns luni dimineața la 8:35 cu 87 de calatori la bord. Primul pasager a fost așteptat cu un cadou din partea aeroportului, un bun venit care sa-i insenineze ziua și…

- Incident violent, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea Pieței Victoriei din Timișoara. Un barbat de 37 de ani a fost ranit dupa ce a fost injunghiat in cap de un altul. Cei implicați nu se cunoșteau, iar scandalul a izbucnit din senin și a degenerat.