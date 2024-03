Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 – 19 martie 2024, Poliția Romana a adus in țara cinci persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate sau decizii de executare a unor pedepse. La data de 18 martie 2024, a fost adus un barbat, de 43 de ani, domiciliat in Bulgaria, urmarit internațional pentru savarșirea infracțiunii de…

- Iulian Țiganila, criminalul din Argeș, condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a ucis nu mai putin de sapte persoane, printre care și iubita sa insarcinata, este pe cale de a fi eliberat.

- Un roman in varsta de 41 de ani a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, in Franța. Autoritațile franceze ar fi luat o astfel de decizie dupa ce barbatul și-a obligat fratele mai mic sa fure, inca de cand acesta avea 12 ani. Baiatul avea liber numai in zilele de marți.

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a gasit vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris, pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut insa o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a unei instante…

- ​Condamnat in 2023, Quincy Promes a pierdut marti apelul si a fost condamnat la 18 luni de inchisoare pentru ca si-a injunghiat varul in genunchi. Intr-un alt dosar, fotbalistul olandez risca o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, relateaza Le Figaro.

- Barbatul care a injunghiat mortal, in vara trecuta, doi soți, de 75, respectiv 78 de ani, in incercarea de a-i talhari, a fost condamnat de magistratii Tribunalului Timis la 28 de ani si 4 luni de inchisoare cu executare, pentru omor calificat, transmite site-ul local Tion.Sentința, pronunțata pe 15…

