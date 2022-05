Guvernul a modificat articolul 155 din Codul Penal, in urma deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). De acum, acesta prevede: „cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului”. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, luni, la Guvern, ca era nevoie […] The post DOCUMENT. Guvernul a modificat Codul Penal, dupa decizia CCR privind prescripția. Predoiu: „Era o interventie necesara pentru evitarea compromiterii multor dosare” appeared first on Știri…