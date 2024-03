Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul roman a anunțat extinderea masurii de plafonare a adaosurilor comerciale la alimentele de baza pana la sfarșitul anului 2024, incluzand o gama larga de produse autohtone pentru a combate inflația și a sprijini consumatorii. The post PLAFONAREA PREȚURILOR UPDATE: Premierul anunța o noua lista…

- Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…

- Dupa scaderea temporara a prețurilor RCA la camioanele de peste 16 tone, Guvernul vrea sa aprobe joi o schema de ajutor de stat privind compensarea creșterii accizei la motorina pentru transportatorii de marfuri și persoane, licențiați in Romania. Motivele țin de faptul ca mulți transportatori ar risca…

- Schimbarile fiscale care au intrat in vigoare in acest an, cum ar fi creșterea TVA-ului la produsele care conțin zahar (in cantitate de 10g la 100g), precum prajituri sau inghețata, afecteaza procedurile de control ale ANAF. Legea 296/2023 spune ca prin zahar adaugat se ințelege zahar din trestie,…

- Sebeșul va fi unul dintre cele 3 orașe ale lumii in care Mercedes-Benz va incepe producția de motoare pentru mașini electrice, in urma sprijinului acordat in urma cu doi ani de Ministerul de Finanțe, condus la acea vreme de catre social-democratul Adrian Caciu. „Mercedes-Benz va construi o fabrica noua…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și-a prezentat bilanțul la șapte luni printr-un editorial aparut in presa. Sebastian Burduja, deținatorul portofoliului de la Energie a punctat cinci mari realizari in mandatul de șapte luni. Iata-le: 1. Am pastrat prețurile la energie electrica și gaze plafonate…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca nu exista motive pentru ca preturile la alimente sa creasca si anunta ca va continua plafonarea la preturile alimentelor de baza pana cand Guvernul va ajunge la un acord cu producatorii si cu distribuitorii, conform News.ro.”Vom veni in continuare cu plafonarea,…

- Dambovițenii au avut parte de surprize atunci cand au mers in stațiile de carburant pentru a-și alimenta vehiculele. Inca de la 1 ianuarie 2024 accizele s-au majorat substanțial, iar toate stațiile din Targoviște au afișat deja prețuri cu majorari intre 30 și 50 de bani per litru de combustibil. Ministerul…