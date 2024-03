Transportatorii îi cer lui Ciolacu să respingă prelungirea plafonării prețurilor RCA: E o păcăleală! Confederația transportatorilor auto (COTAR) a solicitat miercuri Guvernului sa respinga prelungirea plafonarii tarifelor RCA propusa de Ministerul de Finanțe, daca nu se face la tariful de referința afișat de ASF. „Deși s-a vazut ca prețurile cresc indiferent de plafonare, companiile de asigurari vor avea ocazia sa dubleze prețurile, la finalul perioadei de așa-zisa plafonare, sub pretextul ca pana atunci nu au fost creșteri de tarif”, susțin transportatorii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa prelungeasca cu inca 3 luni, pana la 30 iunie 2024, plafonarea prețurilor RCA, invocand nevoia de „a combate creșterea excesiva a preturilor ce poate avea loc brusc pe fondul dezechilibrelor” din piața, potrivit unui proiect de HG scos marți seara in consultare publica de Ministerul…

- Schimbarile fiscale care au intrat in vigoare in acest an, cum ar fi creșterea TVA-ului la produsele care conțin zahar (in cantitate de 10g la 100g), precum prajituri sau inghețata, afecteaza procedurile de control ale ANAF. Legea 296/2023 spune ca prin zahar adaugat se ințelege zahar din trestie,…

- Combinatul de pe Valea Bistrei ar urma sa fie deschis chiar din toamna acestui an. Despre aceasta tranzacție a vorbit inclusiv reprezentantul Guvernului in teritoriu din Caraș-Severin, Ioan Dragomir. Oportunitatea preluarii acestui combinat i-a fost prezentata fiului cel mare al lui Dorin Umbrarescu,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat joi ca s-a constituit la nivel guvernamental un nucleu format din 15 juristi, din Ministerul de Finante si SGG, care trebuie sa gestioneze litigiile in care este implicat statul roman. El a precizat ca decizia privind Rosia Montana este…

- Guvernul a venit cu vești bune pentru romani! Plafonarea prețurilor a fost prelungita inca doua luni, iar lista a fost actualizata. Așadar, un produs ar putea sa se ieftineasca chiar și cu 10 lei, fața de prețul pe care il are acum. Iata ce produse au fost exceptate, insa, de aceasta masura.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, 28 ianuarie, la Antena 3, ca Romania va angaja o echipa de avocați, dupa ce Pfizer a dat Romania in judecata pentru neplata vaccinurilor anti-COVID contractate, termenul de judecata fiind in a doua parte a lunii februarie.„Romania este chemata…

- Tarifele polițelor RCA vor fi plafonate inca 6 luni de Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de Guvern de joi, ca Executivul va aproba prelungirea plafonarii tarifelor RCA pentru inca 6 luni. Guvernul a aprobat in sedinta de joi prelungirea plafonarii cu inca sase luni a politelor RCA…

- Am transmis o scrisoare deschisa Premierului Marcel Ciolacu și conducerii ASF, pentru a sublinia faptul ca ne opunem ferm oricaror masuri care vor adanci problemele existente in piața asigurarilor de raspundere civila auto din Romania. O masura pe care o vedem deosebit de periculoasa, mai ales ca aceasta…