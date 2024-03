Stiri pe aceeasi tema

- Industria de asigurari a luat nota cu profunda ingrijorare de dorinta autoritatilor de a prelungi pentru a treia oara perioada de plafonare a primelor RCA, cu inca 3 luni, pana la 30 iunie 2024, fara a lua in calcul nici macar efectele inflatiei, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) susține ca prelungirea plafonarii primelor RCA nu este un „medicament minune” și transmite ca a luat nota cu profunda ingrijorare de dorinta autoritatilor de a prelungi pentru a treia oara perioada de plafonare a primelor…

- Industria de asigurari a luat nota cu profunda ingrijorare de dorința autoritaților de a prelungi pentru a treia oara perioada de plafonare a primelor RCA, cu inca 3 luni, pana la 30 iunie 2024, fara a lua in calcul nici macar efectele inflației. Reamintim ca, incepand cu luna aprilie 2023, tarifele…

- Industria de asigurari a luat nota cu profunda ingrijorare de dorința autoritaților de a prelungi pentru a 3-a oara perioada de plafonare a primelor RCA, cu inca 3 luni, pana la 30 iunie 2024, fara a lua in calcul nici macar efectele inflației, a reacționat miercuri UNSAR - Uniunea asiguratorilor și…

- Confederația transportatorilor auto (COTAR) a solicitat miercuri Guvernului sa respinga prelungirea plafonarii tarifelor RCA propusa de Ministerul de Finanțe, daca nu se face la tariful de referința afișat de ASF. „Deși s-a vazut ca prețurile cresc indiferent de plafonare, companiile de asigurari vor…

- Industria de asigurari considera importanta modificarea Legii RCA, insa e necesar ca aceasta modificare sa aduca stabilitate si o mai buna functionare a pietei RCA, pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare victimelor accidentelor rutiere, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si…

- Prima medie RCA a avut in primele noua luni ale anului trecut o evolutie de 5%, iar dauna medie platita in baza politelor RCA a crescut cu 12%, precizeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Precizarile vin in urma informatiilor "trunchiate privind piata asigurarilor"…

- Prima medie RCA a avut in primele noua luni ale anului trecut o evolutie de 5%, iar dauna medie platita in baza politelor RCA a crescut cu 12%, precizeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Precizarile vin in urma informatiilor “trunchiate privind piata asigurarilor”…