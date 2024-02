După reducerea prețurilor RCA, statul va compensa și creșterea accizei la motorină pentru transportatori. Care sunt motivele - Document Dupa scaderea temporara a prețurilor RCA la camioanele de peste 16 tone, Guvernul vrea sa aprobe joi o schema de ajutor de stat privind compensarea creșterii accizei la motorina pentru transportatorii de marfuri și persoane, licențiați in Romania. Motivele țin de faptul ca mulți transportatori ar risca falimentul, iar o creștere a prețurilor la transportul rutier ar duce la majorarea prețurilor altor produse și servicii. In plus, Guvernul vrea sa evite alimentarea cu carburant a mijloacelor de transport in alte state. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

