Reprezentantii Blocului National Sindical (BNS) au anuntat ca Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania considera acest acord incheiat cu Sindicatul National Posta Curierat “netemeinic, nelegal si abuziv” din mai multe motive. “Valentin Stefan nu are mandat din partea Consiliului de Administratie pentru un astfel de document. Trebuie sa stiti ca n-a fost in stare sa isi prezinte mandatul pentru negocierea contratului colectiv, la cererea SLPR. Acel document care a fost transmis angajatilor Postei, sub forma unui acord, nu poate contine legal clauze care se regasesc in continutul unui contract…