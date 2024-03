Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale „Posta Romana” a aprobat, luni, o crestere a fondului de salarii la nivelul maxim prevazut de lege, respectiv cu aproximativ 105 milioane de lei, in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe 2024 inaintata Ministerului Cercetarii, Inovarii si…

- CA al „Postei Romane” urmareste indeaproape negocierile Contractului Colectiv de Munca cu Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) – sindicatul reprezentativ – si a facut o serie de precizari in legatura cu conflictul colectiv de munca si greva de avertisment „la care au participat 9% din…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) vor intrerupe lucrul, miercuri dimineata, timp de doua ore, in aproape toate oficiile postale din tara, ca urmare a grevei de avertisment anuntata de liderii sindicali, transmite Agerpres. Potrivit organizatiei sindicale, intre orele 8.00…

- Sindicatul Lucratorilor Poștali din Romania, afiliat la Blocul Național Sindical, protesteaza, in data de 26 februarie, in fața Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Cererile sunt legate de condiții mai bune de munca, salarii mai mari și soluționarea unor schimbari la nivelul in care Poșta…