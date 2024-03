CA al „Postei Romane” urmareste indeaproape negocierile Contractului Colectiv de Munca cu Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) – sindicatul reprezentativ – si a facut o serie de precizari in legatura cu conflictul colectiv de munca si greva de avertisment „la care au participat 9% din angajatii companiei”, arata comunicatul de presa al institutiei. „Primul obiectiv al Planului de administrare 2023-2027, asumat de Consiliul de Administratie si aprobat de actionari, este cresterea veniturilor salariatilor CNPR. In acest sens, pentru anul 2024, in propunerea de BVC inaintata MCID, Consiliul…