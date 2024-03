Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii angajatilor din cadrul Companiei Nationale Posta Romana organizeaza greve de avertisment, miercuri, timp de doua ore. Sindicalistii au avertizat ca, in cazul in care conducerea Postei Romane nu va fi de acord cu incheierea unui contract colectiv de munca si cu revendicarile salariatilor,…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) vor intrerupe lucrul, miercuri dimineata, timp de doua ore, in aproape toate oficiile postale din tara, ca urmare a grevei de avertisment anuntata de liderii sindicali.Potrivit organizatiei sindicale, intre orele 8:00 - 10:00, membrii SLPR…

- E greva de avertisment! Angajatii Postei Romane intra in greva de avertisment, in aceasta dimineața, timp de doua ore, iar daca situatia negocierilor pe contractul colectiv de munca nu se va remedia va fi declansata greva generala, a anuntat, vicepresedintele Blocului National Sindical ( BNS ), Mircea…

- Reprezentantii angajatilor Postei anunța o greva de avertisment, miercuri, timp de doua ore. Ei spun ca, in cazul in care conducerea Postei Romane nu va fi de acord cu incheierea unui contract colectiv de munca si cu revendicarile salariatilor, va fi declarata greva generala in cadrul companiei. Asta…

- ”Maine, 20 martie, intre orele 8 si 10 dimineata, va avea loc greva de avertisment in cadrul Companiei Nationale Posta Romana SA. Avand in vedere situatia conflictuala grava din Posta Romana, facem precizarea ca, daca se va ajunge in situatia declararii grevei generale in cadrul Companiei Posta Romana,…

- Blocul National Sindical anunța ca protesteaza joi, 7 martie, in fata Romexpo, unde are loc congresul Partidului Popular European, pentru a atrage atentia liderilor politici europeni asupra „practicilor antisindicale” ale directorului Postei Romane.„Protestul are loc ca urmare a ultimelor acțiuni ale…

- Termenul estimat pentru declansarea grevei generale de catre lucratorii din Posta Romana este data de 1 aprilie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Mircea Burlacu, vicepresedintele Blocului National Sindical (BNS), citat de Agerpres. „Suntem in a 37-a zi de cand am inceput discutiile pe contract.…