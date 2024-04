DNA a reținut un barbat care a luat șpaga de 20.000 de euro. In schimbul acestei sume, barbatul i-ar fi promis martorului in cauza ca-și va folosi influența asupra unor judecatori de pe langa Curtea de Apel București. Totul ar fi inceput la data de 11 aprilie, cand inculpatul ar fi pretins de la o […] The post DNA a reținut un barbat pentru luare de mita appeared first on Puterea.ro .