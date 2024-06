Polițist de la Transporturi Cluj, reținut pentru luare de mită și complicitate la trafic de influență Un agent de la Secția Regionala de Poliție Transporturi Cluj a fost reținut de procurorii DNA, fiind acuzat ca, pentru suma de 1.000 de euro, i-a emis unei persoane un proces-verbal de constatare a contravențiilor in alb. Pe urma, persoana respectiva a folosit documentul pentru a inșela un șofer cercetat pentru conducere sub influența alcoolului, […] The post Polițist de la Transporturi Cluj, reținut pentru luare de mita și complicitate la trafic de influența appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

