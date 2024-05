Curtea de Apel București a emis o hotarare in dosarul 2839/2/2024, prin sentința nr.752, in mijlocul unui scandal electoral intens. Decizia a venit in contextul in care s-au facut acuzații serioase privind modificarea legislației electorale in favoarea unor candidați specifici. Potrivit hotararii, Curtea de Apel a confirmat ca exista incalcari ale legii și ca autoritațile […] The post Scandal electoral: Curtea de Apel București confirma incalcarea legii in favoarea Gabrielei Firea și Burduja appeared first on Puterea.ro .