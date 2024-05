Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anuntat ca a fost pus in transparenta un act normativ care prevede majorari salariale de 10%, in doua transe. Sunt vizate, potrivit premierului, categoriile cu venituri foarte mici. Totodata, se vor face decontari de ochelari, in limita a 500 de lei. Articolul Ciolacu: Majorari salariale…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marti, ca a fost pusa in transparenta decizionala o ordonanța care prevede majorari salariale de 10%, in doua transe, pentru categoriile cu venituri mici. De asemenea, vor for acordate decontari de ochelari, in limita a 500 de lei.

- Proiectul privind salariul minim prevede ca nu vor exista diminuari salariale iar formula care va fi stabilita va tine cont, printre altele, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii, potrivit secretarului de stat din Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, potrivit agerpres.ro.…

- Angajații din muzee și biblioteci vor beneficia de majorari salariale. Incepand cu veniturile din luna aprilie, toți specialiștii care lucreaza in muzee și biblioteci vor beneficia de majorari salariale. Aceștia vor primi o majorare salariala de 20%, in 2 etape. Articolul Cresc salariile angajaților…

- Angajații de la Biblioteca Județeana „A.D. Xenopol” și de la Complexul Muzeal Arad vor beneficia de majorari salariale, incepand chiar din luna aprilie. Masura este... The post Majorari salariale la biblioteca și muzeu, grație sindicatelor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Angajații TAROM ar putea organiza mitinguri de protest, in vara, in cazul in care conducerea companiei aeriene de stat și guvernanții nu vor fi de acord cu majorarea salariilor. Președintele Sindicatului Unit TAROM (SUT), Narcis Pascu, a declarat, pentru cotidianul național „Romania libera”, ca procesul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca Primaria va intra in blocaj din cauza neadoptarii bugetului si a mentionat ca este probabil ca in jur de 7.000 de salariati ai institutiei sa primeasca doar 25% din salarii la inceputul saptamanii viitoare.El spus, intr-o emisiune la Digi…