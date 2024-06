Camera Deputatilor a adoptat proiectul prin care asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru terapia durerii

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei domestice. Proiectul, initiat de catre deputatii REPER Oana Cambera si Andrei Lupu, introduce masuri suplimentare pentru a imbunatati…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Ministerul Justitiei care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor ocazionate…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti, cu 189 de voturi pentru si 54 impotriva, un proiect legislativ care modifica articolul 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 2008 in sensul asigurarii reprezentarii minoritatilor nationale in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor…

- Comisia pentru sanatate din Senat a avizat favorabil propunerea legislativa prin care terapia durerii este inclusa in categoria drepturilor pacientilor.Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 95 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, initiat de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, defineste…

- „Proiectul de ordonanta de urgenta este in forma lui finala la Camera Deputatilor si asteptam sa vedem ce tipuri de modificari mai intervin asupra textului propus. Sa nu uitam situatia in care suntem cu concediile medicale. In cursul anului 2023 am avut 3.263.000 de concedii medicale, am avut 24 de…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege prin care redeventele miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale pot constitui venituri la bugetele locale. Proiectul vizeaza atragerea de resurse financiare la nivelul autoritatilor locale, care sa permita statiunilor…

- In atenția senatorilor se afla in aceste zile o propunere legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatații. Proiectul de lege face referire la un nou tip de servicii medicale de care vor putea beneficia pacienții. In primul rand, propunerea definește…