- Generalul Radu R. Rosetti, una dintre cele mai proeminente figuri ale istoriei militare romanești, s-a nascut pe 20 martie 1877, in Caiuți, județul Bacau. Rosetti a fost un istoric, prozator și memorialist de renume, membru titular al Academiei Romane și un pilon al cercetarii militare. Educația sa…

- Cu doar 6 zile ramase inainte de termenul limita, cei care aspira sa imbrace uniforma Jandarmeriei Romane sunt indemnați sa-și depuna cererea de inscriere pentru cele 700 de locuri disponibile in școlile militare. Acestea includ Școala Militara de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Dragașani…

- In peisajul muntos al Pasului Oituz, o emblema a curajului și sacrificiului strajuiește memoria celor care și-au dat viața pe campul de lupta in timpul Primului Razboi Mondial: Monumentul Eroilor Cavaleriști de pe dealul Coșna. Inițiativa de a eterniza memoria calareților cazuți la Oituz in Primul Razboi…

- Elevi ai mai multor colegii, licee și școli gimnaziale din Bacau au participat, joi, 11 aprilie, la simpozionul „Importanța economisirii in contextul actual”, organizat de Colegiul Economic „Ion Ghica” și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ), in parteneriat cu Universitatea „George Bacovia”, Agenția…

- Pe raza comunei Dofteana, pasionatul cautator de metale, dar și de artefacte, Vasile Boboc, a descoperit intamplator osemintele a trei ostași ruși și unul austro-ungar care au cazut in luptele din Primul Razboi Mondial duse in arealul in care se afla comuna. Descoperirea a avut loc in zona montana,…

- Voi deschide prezentarea editiei pe luna martie a prestigioasei reviste de cultura ATENEU, al carui prim numar apare in Bacau acum aproape un secol, sub conducerea lui Grigore Tabacaru si George Bacovia(centenarul va fi marcat in 2025, anul acesta se vor sarbatori 60 de ani de la tiparirea primului…

- TikTok e la un pas de a fi interzisa in Statele Unite. Camera Reprezentanților a votat un proiect de lege care ii acorda companiei chineze ByteDance 165 de zile pentru a vinde aplicația sau risca sa fie blocata in magazinele de aplicații din SUA. Proiectul a fost adoptat cu majoritate covarșitoare in…

- Ziua Internaționala a Femeii va fi sarbatorita și in acest an de catre Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau prin intermediul celei de-a Vlll-a ediții a programului cultural „Femeile lumii“. Joi, 7 martie 2024, ora 15,00, in salonul Casei Memoriale „George Bacovia” din Bacau va avea loc un spectacol…